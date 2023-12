Policja w siedzibie TVP. Kilka interwencji

- Nie jesteśmy od rozwiązywania sporów natury prawnej. Policjanci są od tego, żeby w momencie, gdy stwierdzą, że złamano przepisy prawa, podjąć niezbędne kroki z naszej strony. Na tym etapie jest za wcześnie, by wskazywać na ustalenia policjantów, bo część interwencji pozostaje w toku. Nie my będziemy podejmować decyzje co do tego, która strona ma rację. Jesteśmy od tego, by zapewnić bezpieczeństwo - oznajmił podinsp. Sylwester Marczak.