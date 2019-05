Policja krytykuje spot polityka PiS. Kandydat odpowiada

- Zgodnie z prośbą Komendanta Głównego Policji zdejmę mój spot wyborczy. Przygotowując go zainscenizowaliśmy zdjęcia, by nie korzystać z materiałów z prawdziwych misji, które wizytowałem - powiedział szef sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Opioła, kandydat PiS do europarlamentu.

Spot posła PiS wzbudził spore kontrowersje (PAP)

Kandydat PiS wykorzystał policyjny helikopter Black Hawk. Na wyborczej reklamówce widzimy wysiadającego z maszyny Opiołę, który w ciemnych okularach "przybija piątki" z żołnierzami.

- Dla mnie jest to trudna sytuacja i niekomfortowa, że rozmawiamy na ten temat. Przez szacunek do pracy ludzi w mundurach, funkcjonariuszy, żołnierzy, pracowników cywilnych postanowiliśmy nakręcić zainscenizowaną sytuację. Nie widzę o co chodzi w całej sprawie - zwróciłem się do policji z pismem o wykorzystanie śmigłowca statycznie - tłumaczy Opioła. Kandydat PiS uważa również, że sprawa ma podtekst polityczny i jest związana z trwającą kampanią wyborczą.

Poseł PiS wydał również w tej sprawie oświadczenie na Facebooku.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wysłał w tej sprawie list do polityka. Szef policji nie krył oburzenia - pisał, że czuje się "oburzony i oszukany" i poprosił posła o "niezwłoczne zaprzestanie wykorzystywanie spotu w dalszej kampanii wyborczej". Marek Opioła spełnił jego prośbę.

Opiołę ostro skrytykowała również opozycja. Politycy PO domagają się, by Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniły, jakie koszty wygenerowało wykorzystanie policyjnych śmigłowców Black Hawków. Według Platformy PiS wykorzystuje państwowe miene do celów politycznych.

