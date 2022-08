Pol’and’Rock 2022. Olbrzymia drożyzna dotarła i tutaj. "Jest przeskok"

Szalejąca w Polsce inflacja dotarła na Pol’and’Rock. Drożynę da się tu odczuć na każdym kroku. Ceny wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent. Widać to w strefie gastronomicznej, gdzie uczestnicy kupują jedzenie. - To jest przeskok w porównaniu z 2019 rokiem - mówi jedna z kobiet, z którą rozmawiał reporter WP Klaudiusz Michalec. Różnicę widać nawet w porównaniu z rokiem ubiegłym. To samo danie zdrożało nawet o 7 złotych. - Zdzierstwo - stwierdza inna uczestniczka. Więcej trzeba zapłacić też za kąpiel w ciepłej wodzie.