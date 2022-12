Polak zginął w Ukrainie. "Szybko awansował" i służył w elicie

Rodzina prosiła, żeby nie walczył

Portal dotarł do rodziny zmarłego Polaka. — Nie powiedział nam, co naprawdę robi. Cedził nam informacje. Dowiedzieliśmy się dopiero potem. Oczywiście, byliśmy przeciwni, ale on twardo realizował swoje postanowienia. Powiedział żonie: mamo, jeśli ja nie będę walczył tam, to oni przyjdą tu. Jesteśmy z żoną zdruzgotani, bo straciliśmy naszą ostoję. - mówił Onetowi ojciec Daniela S.