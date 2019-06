Polak walczy z naciągaczką. To przestroga dla mężczyzn szukających miłości w sieci

Poszukiwania internetowej naciągaczki z Polski zaprowadziły śledczych na grecką wyspę Rodos. To sprawa wyjątkowa, bo o pomoc w walce z przestępcami poprosił oszukany mężczyzna. Zajmujący się sprawą detektyw Dariusz Korganowski jest pewien, że takich przypadków jest więcej.

O ile znane są przypadki oszustw "na generała," czyli wyłudzeń pieniędzy od kobiet, to pierwszy raz mężczyzna przyznał się do tego, że został przez internet naciągnięty przez atrakcyjną kobietę . Polak uznał, że nie pozostanie ofiarą i poprosił o pomoc detektywa. Śledztwo toczy się między Wielką Brytanią, Polską i Grecją.

- To wyjątkowa sprawa nie tylko dlatego, że klient się do nas zgłosił, ale też dlatego, że mamy wyraźne ślady – mówi Wirtualnej Polsce Dariusz Korganowski, detektyw zajmujący się sprawą. - Im większy rozgłos, tym większe prawdopodobieństwo, że przestępcy zaczną popełniać błędy i uda się ich znaleźć.

Błędy popełniła kobieta, która kontaktowała się z pokrzywdzonym. Jej zadanie polegało na zbudowaniu więzi emocjonalnej z mężczyzną i przekonaniu go do przelania na wskazane przez nią konto znacznej kwoty. Najpierw Polak przelał symboliczne 2 euro, żeby potwierdzić istnienie kobiety i konta. Dostał potwierdzenie, które skłoniło go do przekazania kolejnych kilkunastu tysięcy euro. Wtedy kontakt się urwał. Zrozumiał, że został oszukany.