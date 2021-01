Polak w śpiączce w Anglii. MSZ chce mu nadać status dyplomatyczny

R.S. (dane osobowe nie mogą być publikowane ze względu na dobro rodziny) to mężczyzna w średnim wieku. Polak od kilkunastu lat mieszka na Wyspach. Na początku listopada serce mężczyzny zatrzymało się na 45 minut - według lekarzy w następstwie zdarzenia doszło do "poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu". Żona R.S. oraz dzieci udzieliły zgodę na odłączenie męża od aparatury podtrzymującej życie. W związku z tym szpital w Plymouth wystąpił do brytyjskiego sądu ze stosownym wnioskiem, który potwierdził także Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.