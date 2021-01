Polak w Anglii ma szanse na powrót? Gowin: nie będziemy wywierać presji na rodzinie

Polak w Anglii, który zapadł w śpiączkę, może w niedługim czasie wrócić do kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad udzieleniem mu paszportu dyplomatycznego. - To wspaniała inicjatywa, jestem bardzo wdzięczny. Teraz wszystko zależy od najbliższych pacjenta. To od ich zgody zależy przetransportowanie go do Polski - powiedział wicepremier Jarosław Gowin w programie WP "Tłit". Jak podkreślił minister, żaden polityk nie będzie ingerował w decyzję rodziny. - Ja mogę powiedzieć, że należę do polityków, którzy uważają, że potrzeba chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego polskie państwo robi wszystko, co w naszej mocy, nic więcej - zaznaczył polityk. - My na pewno nie będziemy wywierać żadnej presji moralnej na najbliższych tej osoby - dodał Jarosław Gowin.

Rozwiń