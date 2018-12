Polak skazany w Holandii za molestowanie dziecka

23-letni Polak molestował 4-letniego chłopca w holenderskim Apeldoorn. Sąd skazał go na 16 miesięcy pozbawienia wolności.

Do molestowania doszło 8 września w Apeldoorn, w środkowej części Holandii - informuje Polsat News. 23-letni Polak podszedł do 4-letniego chłopca, który bawił się z innymi dziećmi na ulicy. Opuścił chłopcu spodnie, a potem usiadł obok niego. Kiedy dziecko go odpechnęło, Polak uciekł.