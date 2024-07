Polak na Islandii. Poszedł do sklepu i przeżył szok

Za sześć jajek trzeba zapłacić 429 koron islandzkich. To równowartość ok 12 zł. To znaczy, że na Islandii jajecznica kosztuje dwa razy tyle, co w Polsce. Wyższa niż nad Wisłą jest też cena ziemniaków. Kosztują w przeliczeniu na złotówki, prawie 10 złotych.