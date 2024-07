Dramatyczny apel młodej dziewczyny. "Poszukiwany facet, który mnie dusił"

"Teraz się wystraszył, a co jeśli spróbuje ponownie?", "Mam nadzieję, że policja zrobi wszystko, by go znaleźć", "Policja już powinna mieć zabezpieczone wszystkie nagrania. Co, jeśli następną z nas zabije?" - piszą zdenerwowane mieszkanki Nowego Targu.