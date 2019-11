Polak był prześladowany w pracy. Otrzyma 14 tys. funtów odszkodowania

Polak pracujący w restauracji Sizzlers w Irlandii Północnej ma otrzymać 14 tys. funtów odszkodowania od właścicieli sieci. Sąd w Belfaście orzekł, że Damian Anysz był tam prześladowany przez swoje pochodzenie.

Polak oskarżył swoich byłych pracodawców o to, że tolerowali ataki na tle rasowym, dyskryminację i nadużycia słowne, których był ofiarą. Anysz pracował w Sizzlers jako szef kuchni od listopada 2016 do lipca 2018 r.

Polak zeznał, że był wielokrotnie atakowany przez pracownicę restauracji. Gdy w maju 2017 r. zaoferował jej pomoc, ta odpowiedziała: "powinieneś wrócić do swojego kraju". Anysz poskarżył się wtedy szefostwu. Przez pewien czas współpracownica traktowała go lepiej, ale wkrótce znów zaczęła go szykanować.