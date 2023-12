Polacy żegnają rząd premiera Morawieckiego. "Modlę się, żeby wrócił"

- Znakomity premier, najlepszy jaki mógł być – przyznała seniorka z Białegostoku, zapytana o to, z czego zasłynął premier Morawiecki. – Zasłynął z samych złych rzeczy. Kłamstwa i jeszcze raz kłamstwa – odpowiedziała inna kobieta. Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców słynnego "bastionu PiS" o ustępującego premiera. Co o Morawieckim sądzą na Podlasiu? Głosy Polaków są skrajnie podzielone. "Bardzo dobry, supergość", "Dużo zrobił dla rodzin, starał się o kraj", "Porządny i cudowny człowiek", "Prawy człowiek i patriota", "Człowiek bez skazy, takich nam trzeba" – to część pochlebnych opinii, które usłyszeliśmy. Pozostali rozmówcy WP nie kryli rozczarowania rządami Zjednoczonej Prawicy. "Bardzo zły premier. Tyle, co on nakłamał to w życiu nie słyszałem", "Oszukuje ludzi, że dobrze się żyje, a to nieprawda" – komentowali Polacy. Z czego zasłynął premier Morawiecki? "Z kłamstw", "Bajek" – powtórzyło wielu przechodniów. - Co nie powie, to wszystko skłamie – przyznał kolejny senior. - Nic złego Polsce nie zrobił – rzuciła krótko zwolenniczka Morawieckiego. - Długów narobił – dodała inna białostoczanka. Reporter WP zapytał przechodniów wprost, czy będą tęsknić za premierem Morawieckim. - Bardzo. Myślę, że wrócą [PiS – przyp. red.], bo to będzie zły rząd. Tragedia dla Polski. - Modlę się o to, żeby on wrócił i był premier – powiedziała o Morawieckim kolejna seniorka. - Czekają nas smutne czasy – rzuciła krótko inna emerytka.