Polacy zatęsknią za Merkel? Sellin wskazuje na scenariusz

Znane są wyniki wyborów w Niemczech. Chadecy Angeli Merkel Niemcy znaleźli się na drugim miejscu, uzyskując 24,1 proc. Oznacza to, że osiągnęli najsłabszy wynik w historii. W programie "Tłit" zapytaliśmy wiceministra Jarosława Sellina, czy Polacy zatęsknią za kanclerz, którą Jarosław Kaczyński wskazywał jako najlepszą z punktu widzenia naszego kraju. - Od 16 lat w Niemczech rządziła chadecja i Angela Merkel. Wynik wyborów jest najgorszy w jej powojennej historii. To pewien wstrząs polityczny, ale to nadal nie oznacza, że chadecja będzie odsunięta od władzy, bo nie wiadomo jak potoczą się rozmowy koalicyjne - wskazał polityk. Sellin dodał, że nie jest przekonany, iż relacje z Niemcami będą teraz trudniejsze, bo jest jeszcze jedna partia, z którą Polacy mogliby dyskutować. W tym kontekście wskazał Zielonych. - Są mocno ukierunkowani na ekologię i mogą domagać się rozwiązań dla nas nieakceptowalnych, ale to partia najbardziej rosyjskosceptyczna - powiedział. Sellin przyznał też, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie odpuści tematu Nord Stream 2. - Choć wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie zrealizowany, nie mamy żadnych wątpliwości, że ta rura będzie używana też do prowadzenia agresywnej polityki Rosji wobec najbliższych sąsiadów. Będziemy oczekiwali od Niemiec adekwatnego zachowania, czyli solidarności ze swoimi sojusznikami - zapowiedział.