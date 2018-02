Polacy zapłacą za brak solidarności w kwestii uchodźców. Niemcy znalazły sposób

Niemcy chcą zwiększyć swoje wpłaty do budżetu UE, uzależniają jednak pomoc od przestrzegania praworządności i zgody na przyjmowanie uchodźców. Stracić mogą przede wszystkim Polska i Węgry.

"Sueddeutsche Zeitung" ostrzega, że Polacy i Węgrzy zapłacą utratą unijnych funduszy za swoją postawę w kryzysie migracyjnym. Niemiecka gazeta zwraca uwagę na wielką dziurę w przyszłym budżecie spowodowaną wyjściem z Unii jednego z największych płatników - Wielkiej Brytanii. Oznaczać to będzie stratę od 10 do 13 mld euro rocznie.

Szefowie państw i rządów są zdecydowani, by zwiększyć wydatki na ochronę granic zewnętrznych, walkę z terroryzmem i obronność. "To ciężki cios dla europejskiego mechanizmu redystrybucji środków" - podkreśla autor Alexander Muehlauer zaznaczając, że pierwsza rozmowa o finansach odbędzie się na szczycie UE 23 lutego.

Niemcy wpłacą więcej do budżetu UE

"SZ" przypomina, że Berlin sygnalizował już wcześniej gotowość do zwiększenia swojego wkładu do unijnego budżetu. Nie sprecyzował jednak, jak wysoka miałaby być ta kwota. Inne kraje, przede wszystkim Szwecja, Dania, Austria i Holandia nastawione są raczej krytycznie do "nowej niemieckiej szczodrości".