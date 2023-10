"Polacy wykonali polecenie Tuska". Oburzony głos z PiS

Marek Jakubiak, który powrócił do parlamentu na liście PiS, komentował w programie specjalnym WP sprawę nieważnego referendum. - Polacy wykonali polecenie polityczne Donalda Tuska, który odwołał to referendum. Ja się dziwię, na złość babci sobie uszy odmrozili. Mielibyśmy przy frekwencji 50-procentowej gwarancję, że nikt nie będzie sprzedawał majątku narodowego, że nikt nie będzie sprowadzał nielegalnych imigrantów do nas itd. Więc jeżeli Polacy tak postanowili, że zaufają Tuskowi, to chce im powiedzieć, że spodziewajcie się wszystkiego, co było w tym referendum na "tak" - mówił polityk PiS.

