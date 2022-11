Polacy wydali wyrok. Tak oceniają reprezentację

W niedzielę rozpoczyna się mundial w Katarze. Pierwszy mecz reprezentacji Polski odbędzie się we wtorek, kiedy nasza kadra zagra z Meksykiem. Kolejne będą Argentyna i Arabia Saudyjska. Kibice w Polsce już nie mogą doczekać się tych sportowych emocji. Zapytaliśmy Polaków, jak oceniają nasze szanse. "Polska biało-czerwoni!, Polska gola!, do boju Polacy" - to jedne z wielu okrzyków, które usłyszeliśmy na ulicach Warszawy. - Postawiłem 10 złotych, że Polska z Meksykiem wygra co najmniej 2:1 - mówi mężczyzna spotkany w okolicach stadionu narodowego. - Sądzę, że wyjdą z grupy, ale dalej chyba nie przejdą. Chociaż kibicuję i bardzo bym chciał - mówi kolejny rozmówca WP. - Dostaną po nosie, bo nie potrafią grać. Mąż kibicuje, ja kibicuję. Bardzo mi ich szkoda - ocenia z kolei kobieta, którą zapytaliśmy o opinię. - Argentyna to ciężki przeciwnik, zobaczymy, co będzie - dodaje nasz kolejny rozmówca. A jak będą kibicować Polacy? - Zrobię kawkę, ciasteczko i będę trzymać kciuki - mówi jedna z kobiet. - Mamy już akcesoria, flagi, szaliki. Przyjdą zięciowie, wnuczki - odpowiada kolejny mężczyzna.