Polacy wracają z mundialu. "I tylko Wojtka Szczęsnego żal"

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przyznał, że w meczu Polska-Francja były okazje i walka. "Za mało, by się cieszyć, wystarczy, by się nie wstydzić. I fajnie, że Robert dał radę" - podkreślił Tusk na Twitterze, odnosząc do strzelonego przez polskiego napastnika gola z rzutu karnego w końcówce meczu.