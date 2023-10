Polacy w Niemczech idą na wybory. "Trzeba ratować kraj"

- Oczywiście, że idziemy głosować. Tak ważnych wyborów chyba jeszcze nie było - mówi pani Elżbieta, z którą rozmawiamy na cotygodniowym rynku w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg. Chociaż w Niemczech mieszka już od 40 lat, to - jak mówi - bardzo interesuje ją to, co dzieje się w ojczyźnie. - Mam w Polsce rodzinę i przyjaciół. Chcę, żeby im było dobrze. A to, co się tam teraz dzieje, po prostu mi nie pasuje - dodaje. Zarzuca rządowi PiS, że "doprowadził kraj do ruiny". - W 81’ walczyliśmy o to, żeby doprowadzić Polskę do stanu, jaki był przed rządami PiS - mówi wyraźnie rozgoryczona.