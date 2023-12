Polacy surowo ocenili Brauna. Chcą dalszych kroków

Chcą, by Braun zniknął z Sejmu

Prezydium Sejmu ukarało go odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył go z posiedzenia. Zawiadomił też prokuraturę. Konfederacja zawiesiła go w prawach członka klubu parlamentarnego oraz zabroniła występów z mównicy sejmowej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie Brauna.