Braun brnie i chce wrócić na posiedzenie. Złożył odwołanie

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska w środę około południa sejmowa komisja regulaminowa wyda opinie dla prezydium Sejmu w sprawie odwołania Grzegorza Brauna od decyzji o wykluczeniu go z posiedzenia Sejmu. Poseł Konfederacji - mimo skandalicznego zachowania i wniosku do prokuratury - chciałby wrócić na posiedzenie Sejmu. Zgodnie z regulaminem ma prawo do takiego odwołania.