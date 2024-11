Polacy reagują na wygraną Trumpa. Mocne słowa na ulicy

- Ja byłam akurat za Kamalą Harris. Może i będzie lepiej im, ale będzie rządził cham i prostak. Jest rozpasany i zadufany w sobie – stwierdziła mieszkanka Białegostoku, zapytana o zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Kampania i głosowanie za oceanem wywołały spore emocje także w Europie. Reporter WP Marek Gorczak zapytał Polaków o wybór Amerykanów. Opinie są skrajne. - Jestem przerażona tym, co się dzieje na świecie. Zastanawiam się, co będzie dalej w Europie. Trump jest bardzo konserwatywnym politykiem z mocnymi, prawicowymi poglądami, dla Polski myślę, że to zły wybór – skomentowała młoda dziewczyna. - Bardzo dobrze. Przynajmniej tam ludzie przemyśleli sprawę i wybrali tego, komu się to należało. Poprzednio Trump spełnił swoje obowiązki, jako prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo dobrze, więc myślę, że i teraz będzie rządził dobrze – stwierdziła inna białostoczanka. - To bardzo źle. Ja nie chcę podawać za mediami, że "to jest człowiek nieobliczalny", ale myślę, że jeśli będzie miał dobrych doradców to wszystko powinno być ok. Natomiast jeżeli jego doradcy mają podobne poglądy i zachowania no to nie wiem – przyznała kolejna rozmówczyni WP. – Przerażona jestem. Poglądy Trumpa mi nie odpowiadają, a ten jego język to mi się w ogóle nie podoba – rzuciła na ulicy inna seniorka. Poznaj więcej opinii Polaków w dalszej części wideo.