Polacy ocenili pytania referendalne. Padały mocne słowa

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przedstawili już treść wszystkich czterech pytań, jakie mają pojawić się na karcie zapowiedzianego na październik referendum. Rząd chce spytać o "wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw", podnoszenie wieku emerytalnego, przyjmowanie "nielegalnych migrantów", a także "likwidację bariery" na granicy z Białorusią. Wirtualna Polska już teraz oddała Polakom głos w ulicznej sondzie. Większość z nich nie pozostawiła na zaproponowanych pytaniach suchej nitki. Jeden z uczestników sondy ocenił, że są one "głupie i naiwne" oraz że są skierowane do "ludzie prostych i niemyślących". - Jak ktoś na Zachodzie to czyta i słucha, to chyba się śmieje, że my Polacy wybraliśmy sobie taką władzę - stwierdził inny. Niektóre osoby zwracały uwagę, że sposób w jaki zostały sformułowane pytania referendalne sugeruje oczekiwaną przez rząd odpowiedź. - Pytania są idiotyczne, beznadziejne i tendencyjne - oświadczyła jedna z kobiet. Część z rozmówców WP już zapowiedziało, że referendum zbojkotuje. Były też osoby, do których przekaz PiS nie dotarł, bo nie znały treści pytań.

