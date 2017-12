Polacy ocenili decyzję Dudy. Sprzeczne rezultaty

Polacy są niemal równo podzieleni ws. decyzji prezydenta o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa - wynika z najnowszego sondażu. Co innego wynikało z poprzedniego badania, sprzed kilku dni.

Badani zostali również zapytani o to, jak zmiany wprowadzane w wymiarze sprawiedliwości (łącznie z obowiązującą już ustawą o ustroju sądów powszechnych) wpłyną na szybkość rozpatrywania spraw. Zdaniem 27 proc. badanych będzie to "krócej niż do tej pory". Przeciwnego zdania ("dłużej niż do tej pory") jest 16 proc. respondentów. 43 proc. ankietowanych uważa, że nic się nie zmieni. Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 14 proc. badanych.