Polacy o zmianie czasu z letniego na zimowy. "Lepiej, by to było zniesione"

- Uważam, że powinno być jednakowo, po co to zmieniać. - Wolę zimową zmianę czasu, a nie tą. Człowiek jest przyzwyczajony do jednego czasu. - Po co to zmieniać, powinno zostać. Letni powinien być cały czas - mówili nasi rozmówcy, gdy zapytaliśmy ich o ewentualne zniesienie zmian czasu na letni i zimowy. Dwukrotnie w ciągu roku ten temat powraca. Według danych z UE, nie będzie jednak zmian w tej materii co najmniej do końca 2026 roku. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by zapytać o tę kwestię Polaków. Trzeba przyznać, że zdania co do zmiany czasu są mocno podzielone. - Lepiej, by było zniesione, tylko niepotrzebne zamieszanie jest. - Chyba tak, by zostało. Że ciepło to letni, a zimno, to zima. - Człowiek już przyzwyczajony, tak powinno być lepiej. - Powinien zostać zimowy, dłużej pospać można - dodali w tej kwestii inni Polacy. Dużym problemem tego tematu jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania. W każdym kraju członkowskim znajdą się przeciwnicy oraz zwolennicy zarówno czasu letniego, jak i zimowego. Na niekorzyść osiągnięcia konsensusu wpływają różne uwarunkowania geograficzne, gospodarcze i kulturowe. Obejrzyj całą sondę, by poznać wszystkie opinie naszych rozmówców.