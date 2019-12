Polacy o prezydenturze Andrzeja Dudy. Dobitny sondaż

Większość Polaków ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy "przeciętnie" lub "źle" - wynika z najnowszego sondażu SW Research.

Złą ocenę wystawił Andrzejowi Dudzie co trzeci mężczyzna i prawie 30 proc. kobiet. Negatywną opinię o mijającej kadencji częściej niż osoby młodsze wyrażają badani powyżej 50 lat (40 proc. z nich). Prezydenturę źle ocenia również najczęściej co trzecia osoba z wyższym wykształceniem i co trzeci zarabiających miesięcznie od 3001 do 5000 zł netto. Częściej złe zdanie o prezydenturze wyrażają mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 499 tys. mieszkańców (40 proc.) niż pozostałych miejscowości.