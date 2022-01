Polacy nie chcą się testować? "Ogromna agresja w stronę lekarzy"

Lekarze, by móc podjąć konieczne kroki w kierunku leczenia COVID-19, muszą mieść pewność, że ich pacjent jest zakażony. Niestety, jak mówi dr Michał Sutkowski, wielu pacjentów nie chce poddać się testom na koronawirusa. - Takie sytuacje są nagminne. Jest ogromna agresja w stronę lekarzy rodzinnych, także wtedy, kiedy próbujemy racjonalizować te objawy - powiedział ekspert w programie "Newsroom" WP. Podkreślił jednocześnie, że lekarzy obowiązuje stanowisko konsultanta krajowego do spraw medycyny rodzinnej, mówiące o skierowaniu na test każdego pacjenta, mającego objawy infekcji. - Nie wierzyć lekarzom w pandemii to jest błąd logiczny - stwierdził dr Sutkowski. - I niestety tak jest nawet w obliczu zagrożenia Omikronem - dodał. Lekarz mówił również, że pacjenci uchylają się od testów, bojąc się kwarantanny i izolacji, uważając, że będzie to dla nich coś złego. - Zwykle dzieje się źle wtedy, kiedy chory nie wie, że jest chory na koronawirusa (…), a ta wiedza jest niezbędna, żeby właściwie opiekować się tym pacjentem - powiedział.