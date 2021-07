Polacy nie chcą się szczepić. Prof. Horban ma pomysł, jak to zmienić

- Konkret jest taki, że idziemy przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Większość populacji, na której nam zależy, czyli populacji ludzi starszych, korzysta z usług lekarzy rodzinnych. W związku z tym, jeśli człowiek idzie po receptę i po poradę, to prawidłowa reakcja lekarza powinna być: pani droga, albo szanowny panie, czy pan, pani już się zaszczepił? Jeśli nie, to bardzo proszę podać rączkę, tu szczepimy - stwierdził gość programu "Newsroom WP" prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Tak odpowiedział na pytanie, jak rząd zamierza przekonać nieprzekonanych do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Zdaniem eksperta, jeśli pacjent odmawia szczepienia, lekarz powinien go do tego przekonać. Jeśli to się nie uda, do dokumentacji medycznej powinien trafić wpis, że pacjent odmawia szczepienia.