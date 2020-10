Polacy nie boją się koronawirusa? Psycholog wyjaśnia dlaczego

Od początku października regularnie notujemy w Polsce rekordy zakażeń na koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia codziennie zwołuje konferencje, na której podaje liczbę zakażeń i zgonów. Statystyki są niepokojące. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z drugą falą epidemii.

Polacy nie boją się koronawirusa? Odpowiedź psychologa

Oznacza to, że aż 1/3 Polaków w ogóle nie czuje lęku przed koronawirusem i to pomimo liczby zachorowań, którą codziennie aktualizuje ministerstwo. Zapytaliśmy dr Konrada Maja psychologa społecznego z Uniwersytetu SWPS, jak tłumaczyć tę odporność na lęk.

- Jest kilka zasadniczych powodów które sprawiają, że liczba niebojących się COVID-19 jest, aż tak duża. Pierwszy jest taki, że moment największego lęku jest daleko za nami. Wiosną oglądaliśmy zdjęcia masowych grobów i wojskowych ciężarówek wywożących trumny . Obawiano się, że w Polsce będzie podobnie. Jako że śmiertelność była niższa i nie mieliśmy u siebie takich scen to uznaliśmy, że wirus jest oswojony. Najwyraźniej ponad 50 przypadków śmiertelnych dziennie to wciąż za mało żeby się bać - mówi dr Maj.

Dodaje, że strach przed wirusem może być wypierany przez strach przed... lockdownem . - Na brak lęku wpływa też fakt, że jest coraz więcej ozdrowieńców. Ich historie dają dowód na to, że da się przetrwać. Żeby nie trafić ponownie do zamkniętych mieszkań racjonalizujemy sobie sytuację. Cenimy kontakty międzyludzkie i w związku z tym wypieramy zagrożenie, które ze sobą niosą - słyszymy.

W ocenieniu zagrożenia nie pomaga też przekaz medialny. Ten jest bowiem zróżnicowany. - Niespójny przekaz medialny sprawia, że już nie wiemy czy należy się bać, czy nie. Jednego dnia przypadków jest dużo, drugiego mało. Raz wyjaśniają nam to media tradycyjne, a raz społecznościowe. Jeśli zbierze się dane ze wszystkich kanałów informacyjnych, które do nas trafiają, to może się okazać, że prawda nie jest oczywista - kończy swoją wypowiedź dr Maj.