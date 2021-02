"Polacy jeżdżą na nartach, piją i imprezują". Zagraniczne media o poluzowaniu obostrzeń w Polsce

Tuż przed weekendem otworzyły się stoki narciarskie, a hotele wznowiły częściowo swoją działalność - na razie może być w nich zapełnione 50 proc. Do podobnych zasad muszą dostosować się kina i teatry. To - jak postanowił rząd - dwutygodniowy "okres próbny" poluzowania obostrzeń. Od zachowania Polaków i liczby zakażeń na COVID-19, będzie zależało to, czy hotele, stoki narciarskie, kina i teatry znowu zostaną zamknięte. Restauracje nadal mogą podawać tylko jedzenie na wynos, obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych.