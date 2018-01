Polacy chcą Biedronia na prezydenta? Chwali się poparciem

Prezydent Słupska pokazał wyniki sondażu, w którym depcze po piętach Andrzejowi Dudzie i Donaldowi Tuskowi. "Kiedy oni spadają, my idziemy do góry" – skomentował fakt, że jest trzeci w kolejce do najważniejszego stanowiska w Polsce. Ale jest też coś, na co zwróciła mu uwagę jedna z internautek.

Robert Biedroń cieszy się z 15 proc. poparcia Polaków (East News)

"Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, na kogo oddałbyś głos?" – brzmiało pytanie zadane grupie Polaków w sondażu przeprowadzonym dla "Super Expressu". Pierwsze trzy miejsca należą do Andrzeja Dudy, Donalda Tuska i Roberta Biedronia, o czym pisaliśmy tutaj. Włodarz Słupska dostał 15 proc. poparcia na początku roku i nie kryje radości.

Biedroń swego czasu powiedział, że "jeśli Kaczyński go wkurzy, to wystartuje w tych wyborach". To wywołało duży entuzjazm wśród przeciwników PiS, od tamtej pory prezydent częściej niż z polityką, kojarzy się z innymi działaniami – ostatnio udzielił wywiadu z partnerem i prowadził program "Saturday Night Live Polska".