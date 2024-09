Polacy będą nosili maseczki? Najnowszy sondaż

W ostatnich tygodniach rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Codziennie notowanych jest ponad tysiąc nowych przypadków, choć jeszcze na początku lipca było to kilkadziesiąt zachorowań dziennie. Wszystko wskazuje na to, że dominującym wariantem jest JN1, podobny do Omikronu.