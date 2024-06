Jest w koalicji, "surowo" ocenił rządy Tuska

Mija pół roku rządów Donalda Tuska. O ocenę dotychczasowych poczynań Rady Ministrów poprosiliśmy wiceszefa Polski 2050 Michała Kobosko. - Chcielibyśmy, żeby po tym pół roku tych efektów bardzo namacalnych było znacznie więcej. Podczas kampanii rozmawiałem z setkami wyborców i było bardzo wiele pytań o rzeczy, które nie zostały jeszcze przez nas rząd załatwione. Rozumiem, że wyborcy są zniecierpliwieni - mówił polityk w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - W skali szkolnej oceniam rząd na '4-'. Wydaje mi się, że dość surowo oceniam to, co udało nam się do tej pory zrobić - dodał Kobosko.

Rozwiń