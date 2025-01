Pokrowsk upadnie jak Kurachowe? "Zajmie to tygodnie"

Na początku stycznia rosyjskie wojska zajęły miasto Kurachowe w obwodzie donieckim na Ukrainie. Aktualnie Ukraińskie siły zbrojne podejmują wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do zajęcia Pokrowska przez rosyjskie wojska. - To jest inna skala. Kurachowe o jest powiatowe miasteczko, a warto zauważyć, że do zdobycia go Rosjanie skoncentrowali naprawdę olbrzymie siły, dlatego, że tam wydzielono jednostki aż dwóch armii. Pokrowsk jest wyzwaniem znacznie większym - wskazał w programie "Newsroom" WP płk rez. Piotr Lewandowski. Prowadząca dopytywała, czy według wojskowego Pokrowsk padnie. - Sądzę, że jeżeli Rosjanie będą realizować swój plan z taką skutecznością jak dotąd, to zapewne tak. Natomiast zajmie to tygodnie, a raczej powiedziałbym nawet, że miesiące - odparł gość programu. Ocenił jednak, że utrata Pokrowska dla Ukraińców nie będzie wiele znaczyła, ponieważ miasto już w tej chwili nie pełni funkcji logistycznej.

Rozwiń