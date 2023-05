Pokłosie "Lex Tusk". Rektor uczelni pisze do prezydenta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy. Prof. Stanisław Mazur poinformował w nim, że rezygnuje z członkostwa w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy prezydencie. To pokłosie podpisu pod "Lex Tusk".