Pokłosie działań Bartłomieja Misiewicza. Teraz MON musi płacić

Były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej zasłynął między innymi z nocnego wejścia do centrum eksperckiego kontrwywiadu NATO. Wtedy kilku oficerom zabrano prywatne rzeczy. Właściciele domagają się ich zwrotu lub pieniędzy, a MON i SKW muszą oddać lub płacić.

Za sprawą doniesień "Polityki". Jak informuje, Warszawski Sąd Okręgowy nakazał Ministerstwu Obrony Narodowej i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zapłacić generałowi Piotrowi Pytlowi 400 zł odszkodowania. Skonfiskowano bowiem jego prywatny czytnik do e-booków. - To była kradzież dokonana przez instytucję! - tak podkreślał w grudniu 2015 r. Pytel. Generałowi zabrano też wtedy kurtkę i komputer, który ostatecznie wrócił do właściciela. Sąd nie uznał natomiast żądania zwrotu kurtki.

Długie przetrzymywanie prywatnych przedmiotów bez decyzji prokuratury czy sądu jest niezgodne z prawem. Co na to SKW? Nie wytłumaczyło, dlaczego to robi, bo, jak podkreśliło "informacje nie są publiczne". Jednocześnie zapewniło, że wszystko jest sukcesywnie zwracane. Na przeszkodzie mogą jednak stać "względy procesowe". - Konieczna jest dokładna i wnikliwa weryfikacja rzeczy zabezpieczonych w CEK NATO pod kątem ustalenia prawa własności do poszczególnych przedmiotów – tłumaczyło SKW.