Pokłóciła się z partnerem, wysiadła z samochodu. Nagranie z S3

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze ekspresowej S3. Nagranie z policyjnego patrolu z komendy w Międzyrzeczu pokazuje kobietę samotnie idącą poboczem ekspresówki. Jak tłumaczyła mundurowym – pokłóciła się z partnerem i postanowiła 10-kilometrowy odcinek przejść pieszo. Do niebezpiecznej sytuacji doszło 25 sierpnia po godzinie 18. Zgłoszenie o pieszej idącej pasem awaryjnym dotyczyło odcinka między Popowem a Skwierzyną Zachód. Kobieta ryzykowała własnym życiem, idąc obok rozpędzonych do 120 km/h samochodów. Jak przestrzegają policjanci, lekkomyślne zachowanie było niebezpieczeństwem dla kierujących i mogło doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. Kobieta została ukarana mandatem karnym za stworzenie groźnej sytuacji na drodze i przetransportowana w bezpieczne miejsce, aby kontynuować podróż.