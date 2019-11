WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze robert lewandowski + 2 michał kamińskitłit oprac. Anna Kozińska 57 min. temu Pokazaliśmy politykowi wpis premiera o Lewandowskim. "Coś nas łączy" Premier Mateusz Morawiecki pogratulował Robertowi Lewandowskiemu formy i tego, że jego rodzina się powiększy. Do tweeta szefa rządu w programie... Rozwiń Wczoraj mecz Nie oglądam nie ogląd … Rozwiń Transkrypcja: Wczoraj mecz Nie oglądam nie oglądał miałbym nie nie oglądałem meczu Bayernu Przepraszam miałem rodzinne I Nie oglądam meczu ale wiem I sportowo i rodzinne w rodzinie chciałbym panu pokazać 1 Nie wiem czy pan go Wpis Mateusz Jeden z moich przyjaciół zwykł mawiać jest to tylko ja Na świecie Od piłki nożnej Serdecznie gratuluję Robertowi lewandowskiemu coraz liczniejsze i rodziny a przy okazji W jakiej się obecnie znajduje jest zapewne niewiele rzeczy które mnie łączy z panem premierem Na pewno nie łączy mnie z nim majątek bo to Milioner Dość Naprzeciwległe Ale jest człowiekiem który pobiera w Polsce złą polityka Ja chciałbym polityki dobre i na złe miasto mnie stało pewno Z Mateuszem morawieckim łączy że jesteśmy obaj kibicami jak Piłki nożnej i jak widać również obaj uważamy że Rodzina jest najważniejsza Karolewo Lewandowski napój Do tej pory te pomysły z sportowcami w Raz się sprawdzały raz Nie nie przypuszczam Robert Lewandowski miał teraz tego typu A On na razie musi strzelać No i wychodzę Teraz będzie mógł Spokojnie Z programu 500 plus dostanie 1000 plus Od kiedy za chwilę co odbierze ja Że akurat człowiek o którym mówi Nie nie jest to dla niego istotne Co nie zmienia faktu że dla bardzo wielu Ten Pro No tak ale generalnie Nie chciałbym nazywać rzeczy po imieniu Ale faktem jest że ktoś tak jak Robert Lewandowski ma prawo do tych pieniędzy No tak to jest jeden zasp W której O których Jeszcze Powstawał że Ja też uważam za pewien element nie sprawie Że nie ma kryterium dochodowe Ale panie redaktorze By my cały czas rozmawiamy o tej stronie Dove Pieniędzy Dalmierz Ja zastanawiam się Za Za mało jest rozmowy także po stronie opozycyjnej Ana Ustroń Te pieniądze skąd się biorą one się biorą Panie redaktorze te pieniądze które wypłaca pani 500 plus biorą się od pana i od każdego z naszych widzów bo to Oni płacą Chciałbym aby rząd pamiętał nie tylko o tych co biorą Co dają nadają po Ciężko pracujący po Polscy przedsiębiorcy polscy Urzędnicy To są ludzie którzy finanse Każdy Gorszych programów rządowych i o nich też trzeba pamiętać Bolą polityka jest nie tylko dzielić pieniądze ale zastanawia Te pieniądze Przyszłości