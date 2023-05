Pokazali ustalenia wywiadu. "Rosja wyczerpała zasoby"

Ogromne wsparcie z USA dla Ukrainy. Biały Dom ujawnia

Pytany o perspektywy spodziewanej ukraińskiej kontrofensywy Kirby powiedział, że nie zamierza w tej sprawie mówić za ukraińskie siły zbrojne, lecz dodał, że USA w ostatnich tygodniach przekazały Ukraińcom "niemal wszystko, o co prosili" i że sprzęt ten "pozwoli im mieć to, czego potrzebują, by przebić się przez rosyjską obronę".