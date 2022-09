Pokazał wyniki sondażu. Tusk zadowolony: o to chodziło

Złe wieści dla rządu. Jest nowy sondaż

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że 29 proc. respondentów to zwolennicy obecnego rządu, 46 proc. to jego przeciwnicy, a 23 proc. wyraziło obojętność. Sierpień przyniósł znaczne pogorszenie nastawienia do obozu rządzącego i spadek jego notowań.