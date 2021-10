Pokazał dane dotyczące szczepień. Dr Grzesiowski wskazuje na istotny szczegół

Dr Paweł Grzesiowski opublikował w mediach społecznościowych grafikę, w której pokazuje, jak wygląda program szczepień w takich krajach jak Portugalia, Irlandia, Norwegia czy Hiszpania. "Najbardziej wrażliwe grupy zaszczepione w 98-100 proc. Polecam tę tabelkę wszystkim odpowiedzialnym w Polsce za 'ostatnią prostą'. Warto zauważyć, że gdzie mniej polityki, tym większy sukces programu" - zwrócił uwagę immunolog. W programie "Newsroom" WP był pytany o to, jak wygląda sytuacja w Polsce. - Jeszcze wciąż mamy czas, by się zastanowić, co zmienić w strategii, by ludzie zechcieli się zaszczepić - tłumaczył ekspert, dodając, że mamy jeszcze "ogromny zapas chętnych na szczepienia, którzy jeszcze na szczepienia nie dotarli". Grzesiowski zwrócił uwagę na seniorów, którzy mogą się zmagać np. z problemami logistycznymi i technicznymi. - Myślę, że jest jeszcze wiele osób, które przyjdą na szczepienia, ale musimy do nich dotrzeć ze skutecznym komunikatem - podkreślił gość WP.