Pokazał brzydką twarz Polski samorządowej. "To mistrzowie PR"

Gdyby zarząd powiatu wyjechał na rok w podróż dookoła świata to nie dość, że nic złego by się nie stało, to nikt by nie zauważył, że zarządzający wyjechali. No, co najwyżej rodzice małych dzieci. Standardowym obrazkiem jest bowiem to, że w przedszkolu jest akademia, dzieci występują dla swoich mam, a w pierwszym rzędzie siedzi czterech członków zarządu powiatowego.