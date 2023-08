Pokaz siły polskiego wojska. "Nie tylko przepych. Tam będzie Bizancjum"

Pułkownik Matysiak przywołuje w tym momencie Sokratesa. - Mówił: "tłum ludzi nie robi armii, a stos cegieł to nie jest dom". Podstawowe pytanie, jakie należy sobie zadać, to nie, ile mamy sprzętu, ale na ile może to być skuteczne. Sam sprzęt nie zrobi nam różnicy - musi być zaplecze ludzkie, wyszkolone, ale i infrastruktura, logistyka. Trzeba to wszystko utrzymać, a będzie to bardzo drogie. Zakupy to zaledwie 1/3 kosztów - dodaje rozmówca Wirtualnej Polski.