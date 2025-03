"Pokaz głupoty" na przejeździe. Rowerzyści nagrani

Jak zaoszczędzić sobie czas? Na pewno nie tak, jak para rowerzystów z nagrania. Na oficjalnym profilu spółki PKP PLK na platformie X pojawiło się nagranie ku przestrodze. Widać na nim, jak dwójka rowerzystów za nic ma sobie czerwone światło i opuszczone rogatki na przejeździe kolejowym na ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą. Gdy mężczyzna czekał przez szlabanem, nagle pojawiła się kobieta, która ruszyła do przodu na tory. Za chwilę to samo zrobił jej partner. Para jak gdyby nigdy nic, przeprowadziła swoje rowery przez torowisko i odjechała. Dosłownie po chwili przejechał tamtędy pociąg towarowy. Materiał trafił na policję, która nałoży na tę dwójkę srogie mandaty. "To kolejny przypadek, w którym osoby lekceważące przepisy miały więcej szczęścia niż rozumu. Od uruchomienia czerwonego światła do przejazdu pociągu minęło zaledwie 2,5 minuty. Czy ten moment postoju naprawdę jest wart więcej niż reszta życia? Każdy bez wyjątku: kierowcy, rowerzyści i piesi, musi pamiętać, że ignorowanie przepisów to skracanie sobie drogi do śmierci" - brzmiał komunikat PLK SA.