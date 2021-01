"Pojechał na saksy". Marek Suski o komentarzu Tuska ws. prezesa PiS

Marek Suski był gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Poseł PiS był pytany o komentarz Donalda Tuska ws. słów Jarosława Kaczyńskiego wypowiedzianych w kościele w Starachowicach. Przypomnijmy: prezes PiS mówił m.in. o tym, że "zło atakuje naszą ojczyznę i naród". "Zgadzam się z jego diagnozą w stu procentach" - napisał ironicznie Tusk. Kogo wskazał były premier? – Mówił o Platformie. A pisał to po polsku, czy po niemiecku? Bo ostatnio widziałem, że zaczął zapominać język polski – stwierdził Suski. Na uwagę prowadzącego, że może jednak chodzić o Zjednoczoną Prawicę, Suski odparł, że "na razie to Platforma donosi na Polskę i to ona atakuje, a Donald Tusk jej wtóruje". – Poszedł tam, rzucając Polskę dla posady brukselskiej, tak jakby rzucał starą żonę dla nowej, dobrze wyposażonej. Dostał tam znacznie więcej pieniędzy, "pojechał na saksy" – dodał poseł PiS. Na pytanie, czy msza to dobre miejsce na rozmowy o polityce Marek Suski odpowiedział: - Myślę, że w kościele też można rozmawiać o sprawach najważniejszych dla naszego państwa – wskazał gość WP. Więcej w materiale wideo.

