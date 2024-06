Pogrzeb skatowanego Marcina. Uroczystość zgodnie z ceremoniałem

Udział w uroczystości potwierdził również prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł. Wcześniej we wpisie w mediach społecznościowych złożył on kondolencje rodzinie zmarłego. "Strata tak młodego i wartościowego człowieka jest nie do opisania" - napisał. 28-latek był wychowankiem jastrzębskiej szkółki MOSiR-u i pasjonatem piłki nożnej - grał w czwartoligowej Spójni Landek. Zawodowo pracował w służbie więziennej.