Pogrzeb Ludwika Dorna będzie miał charakter państwowy

Gliński, mówią o Dornie, nie krył swego żalu z powodu śmierci współzałożyciela Prawa i Sprawiedliwości. - To jest szokująca wiadomość. To był wybitnie zdolny polityk w wolnej Polsce. Ja go pamiętam przede wszystkim jako przywódcę warszawskiej opozycji studenckiej w latach 70. Był jednym z najbardziej odważnych i zaangażowanych w tamtych czasach, tak, że Polska była w jego sercu od tamtych czasów młodzieńczych, studenckich - mówił wicepremier.