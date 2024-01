Pogrzeb bez abpa Jędraszewskiego? Nieoficjalne doniesienia

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar skierował we wtorek do Kancelarii Prezydenta wniosek o nadanie śp. ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu pośmiertnie Orderu Orła Białego - najwyższego odznaczenia Rzeczypospolitej. Ustanowił go w 1705 r. król August II Mocny.