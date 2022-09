Pogrzeb Elżbiety II pełen symboli. Co to oznacza dla świata?

W ramach specjalnego wydania programu WP Wiadomości podczas trwania uroczystości pogrzebowej królowej Elżbiety II, jednym z gości prowadzącego Patrycjusza Wyżgi był dr Janusz Sibora badacz ceremoniału królewskiego. Specjalista zdradził, że takie chwile jak ta, są dla monarchii szczególnie ważne, ponieważ do Londynu zjeżdżają się elity z całego świata, co automatycznie podnosi rangę tego wydarzenia i sprawia, że pogrzeb jest pełen unikalnych symboli. - Królowa dopisała scenariusz, mamy spotkanie całego świata, elity światowej. Widać tu lawetę, na której wiezione jest ciało, któremu towarzyszą marynarze. Królowa sama decydowała, jaka muzyka będzie w trakcie mszy. Miała być bardziej niosąca nadzieję, niż smutna - ocenił Sibora. Zdaniem badacza nieprzypadkowe są też chwile, kiedy na pierwszym planie można zauważyć królewską młodzież. - Też tu jest obecność małych dzieci - to ma pokazać ciągłość monarchii - dodał.

