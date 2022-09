Pogrzeb Elżbiety II. Kazanie arcybiskupa Canterbury. Zwrócił się do rodziny

Pogrzeb Elżbiety II - kazanie

W kazaniu wygłoszonym w Opactwie Westminsterskim nie zabrakło nawiązań do tradycyjnych wartości chrześcijańskich, a więc znaczenia życia po śmierci. Justin Welby rozpoczął krótką przemowę słowami "Wzorem dla wielu przywódców jest bycie wywyższonym w życiu i zapomnianym po śmierci. Wzorem dla wszystkich, którzy służą Bogu – sławnych lub niejasnych, szanowanych lub ignorowanych – jest to, że śmierć jest bramą do chwały". Później przedstawił wartość mądrości Elżbiety II, która panowała z miłością, przewodnicząc swojemu narodowi oraz służąc mu przez całe życie.