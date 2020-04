Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Orędzie królowej Elżbiety II: "Wspólnie wygramy z tą chorobą"

– Zwracam się do was w czasie, który będzie teraz coraz trudniejszy, gdy ład życia naszego kraju został zakłócony. Wielu z nas ostatnie dni przyniosły wiele bólu, kłopoty finansowe oraz spowodowały gigantyczne zmiany w zwykłym życiu codziennym – rozpoczęła orędzie królowa Wielkiej Brytanii.

– Chciałabym podziękować wszystkim pracującym na rzecz naszej służby zdrowia. Jestem w pełni przekonana, że cały nasz naród poprze mnie w tym, że doceniamy to, co robicie – powiedziała Elżbieta II.

– Chciałabym zapewnić was, że jeżeli staniemy do tej walki razem, to będziemy w stanie ją przezwyciężyć. Wspólnie wygramy z tą chorobą. Stawaliśmy już w przyszłości wobec wyzwań, ale to jest jedyne w swoim rodzaju. Musimy się z nim zmierzyć wspólnie z całym światem – oświadczyła brytyjska królowa.